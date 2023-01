Live! Rot-Weiss Essen spielt in Elversberg munter mit, 0:0

Elversberg. Die Rückrunde in der 3. Liga beginnt für Rot-Weiss Essen. An Gegner SV Elversberg hat RWE ganz und gar keine guten Erinnerungen.

Die Rückrunde der 3. Liga steht in den Startlöchern und eröffnet wird die zweite Saisonhälfte an diesem Freitagabend (19 Uhr) von Rot-Weiss Essen. Im Duell zweier Aufsteiger ist die Mannschaft von Christoph Dabrowski bei der SV Elversberg gefordert. Eine komplizierte Aufgabe, denn die Saarländer führen die Tabelle an und schicken sich seit Monaten an, den Durchmarsch in die 2. Bundesliga hinzulegen.

Die Qualität der Elversberger mussten am ersten Spieltag auch die Essener leidvoll erfahren: Schnell war die Aufstiegseuphorie gestoppt, RWE ließ sich phasenweise komplett überrumpeln und kassierte eine empfindsame 1:5-Niederlage. Mittlerweile sind die Rot-Weissen aber in der Liga angekommen, seit neun Spielen gab es keine Niederlage mehr. Allerdings: RWE wartet auch seit vier Spielen auf einen Sieg.

Im Vergleich zum 1:1 beim SC Verl nimmt Dabrowski nur zwei Änderungen vor: Andreas Wiegel kehrt in die Mannschaft zurück und ersetzt Meiko Sponsel als rechter Verteidiger. Im Sturm spielt Simon Engelmann, Ron Berlinski geht auf die Bank.

RWE: Golz - Bastians, Herzenbruch, Rios Alonso, Wiegel, Tarnat, Rother, Young, Eisfeld, Ennali, Engelmann.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie SV Elversberg - Rot-Weiss Essen

Lesen Sie auch:







Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE