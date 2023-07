Live! Rot-Weiss Essen testet heute beim ETB Schwarz-Weiß

Essen. Stadtderby in Essen: Rot-Weiss Essen spielt gegen ETB Schwarz-Weiß. Da knistert es immer. Verfolgen Sie die Partie live im Ticker.

Es ist ein Testspiel, na klar, aber eben auch ein Stadtderby, bei dem es immer knistert und heiß hergeht. Diesmal schon alleine aufgrund der Temperaturen. Rot-Weiss Essen spielt beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Partie gibt es live im Ticker bei den Kollegen von RevierSport.

ETB Schwarz-Weiß gegen Rot-Weiss Essen live im Ticker

Rot-Weiss Essen hat am vergangenen Dienstag in Bottrop 8:0 gegen Bezirksligist VfB gewonnen. „Wir waren in der ersten Halbzeit zu träge und auch die Chancenverwertung war nicht gut, alleine Ron Berlinski hat drei Möglichkeiten liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Esprit, unabhängig davon, dass dem Bezirksligisten die Kräfte schwanden“, sagte RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Das soll diesmal noch besser werden.

