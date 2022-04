RWE gewinnt deutlich - hinkt Preußen Münster aber trotzdem hinterher

Essen/Münster. 4:0 gewann Rot-Weiss Essen am Dienstagabend gegen den SV Lippstadt. Allerdings gab sich auch Spitzenreiter Preußen Münster keine Blöße.

So schnell kann es gehen. Die Stimmung an der Hafenstraße war prächtig, Rot-Weiss Essen überzeugte, zeigte eine sehr engagierte Leistung und besiegte den SV Lippstadt hochverdient mit 4:0 (2:0). Geändert hat sich trotzdem nichts an der Tabellenspitze: Preußen Münster bleibt mit zwei Punkten vorn, aber RWE hat zumindest im Torverhältnis gleichgezogen. Es war sogar mehr drin.

Was würde Trainer Christian Neidhart an der Startelf verändern nach dem Frust-Unentschieden gegen Gladbach II? Routinier Felix Bastians fehlte erneut verletzt (Hüftbeuger), wie erwartet kehrte Felix Herzenbruch nach seiner Gelbsperre ins Team zurück. Außerdem löste Luca Dürholtz den zuletzt schwächelnden Cedric Harenbrock im Mittelfeld ab. Soweit, so normal.

Daniel Davari fliegt aus dem RWE-Kader

Aber der Spielbericht bot dann doch eine Überraschung. Zweiter Torwart war nicht Daniel Davari, sondern der dritte Mann Raphael Koczor.. Der Kapitän soll für seine Versetzung ins zweite Glied absolut kein Verständnis aufgebracht und die Mannschaft nicht so unterstützt haben, wie es sich die Verantwortlichen vorstellen. Schlechte Stimmung kann RWE in dieser kritischen Phase ganz und gar nicht gebrauchen. Teamgeist ist mehr denn je gefordert.

Aber drei Punkte, die mussten auch unbedingt her. Im Fernduell hatte Spitzenreiter Preußen Münster gegen Fortuna Köln eine halbe Stunde früher angefangen. Beim Anpfiff an der Hafenstraße stand es dort 0:0.

Körpersprache bei RWE stimmte von Beginn an

Die Gastgeber waren schon in den ersten Minuten entschlossener und druckvoller als in den gesamten 90 Minuten gegen Gladbach. Die Körpersprache stimmte. Und bereits nach fünf Minuten brannte es erstmals im gegnerischen Strafraum. Young dribbelte sich zur Grundlinie, Pass auf Simon Engelmann, der am Fuß von Keeper Reck scheiterte.

RWE blieb im Vorwärtsgang, zunächst fehlte allerdings die Präzision beim finalen Pass, sodass die Gefahr verpuffte. Dann schlug Young einen seiner unnachahmlichen Haken, drehte Maiella ein, und servierte Engelmann den Ball, der locker zum 1:0 (22.) einköpfte. Und nach einem Befreiungsschlag von Tarnat war der Lupfer von „Engel“ etwas zu zaghaft, so dass Reck den Ball herunterpflücken konnte (26.).

Die Gäste versuchten zu antworten, aber bei RWE lebte Herzenbruch das Abwehrspiel und drosch einige Male energisch dazwischen. RWE war überlegen, wollte es dann aber doch oft zu schön machen. Manchmal war es der eine Pass zu viel vor dem gegnerischen Tor. Dann erlief Eisfeld einen langen Freistoß von Tarnat, brachte ihn von Grundlinie noch ins kurze Eck und Torhüter Reck vollendete und boxte sich den Ball ins Netz (40.). 2:0 oder Abseits? Erst nach Rücksprache mit seinem Assistenten gab Schiri Tietze den Treffer.

Vorteil RWE, aber kein Grund nachzulassen. Matter prüfte Golz aus etwa 30 Metern (44.). Ein Raunen und Beifall von den Rängen.

Eisfeld und Herzenbruch erhöhen im zweiten Durchgang

Dass die Lippstädter nicht aufgeben, musste Münster am vergangenen Samstag schmerzlich erfahren, als man in der Nachspielzeit das 3:3 erzielte. Doch die Zweifel am Essener Sieg waren schnell ausgeräumt. Marius Kleinsorge, der an diesem Tag mit richtig Tempo unterwegs war, tankte sich in den Strafraum und spitzelte den Ball auf das lange Eck. Dort sprintete Eisfeld heran und schob ein zum 3:0 (57.).

Dann war Schluss in Münster. Die Preußen besiegten Fortuna Köln mit 1:0 und bleiben Spitzenreiter, das war zu diesem Zeitpunkt klar. Aber RWE konnte ja noch an der Tordifferenz „schrauben“. Der eingewechselte Janjic hatte die Chance (72.), zielte aber zu zentral. Harenbrock chippte den Ball knapp vorbei (87.). Aber Herzenbruch besorgte in der Nachspielzeit das 4:0.

Rot-Weiss Essen – SV Lippstadt 4:0 (2:0).

RWE: Golz – Plechaty, Heber, Herzenbruch, Kefkir – Tarnat, Dürholtz – Kleinsorge (68. Haiduk), Eisfeld (81. Kaiser), Young (68. Harenbrock) – Engelmann (68. Janjic).

Schiedsrichter: Tietze.

Zuschauer: 10.123.

Tore: 1:0 Engelmann (22.), 2:0 Eisfeld (40.), 3:0 Eisfeld (57.), 4:0 Herzenbruch (90. +1)

