Live-Ticker LIVE! Rot-Weiss Essen will weiter am Aufstiegsmärchen basteln

Essen. Rot-Weiss Essen führt die Regionalliga-Tabelle an. Jetzt kommt der SC Wiedenbrück. Verfolgen Sie die wichtige Partie im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen empfängt in der Regionalliga West den SC Wiedenbrück. Anstoß ist um 14 Uhr. Wie schwer die Ostwestfalen zu schlagen sind, musste auch schon Rot-Weiß Oberhausen feststellen, das bislang die einzige Saisonniederlage gegen das Team von Daniel Brinkmann kassierte. Aber: Am vergangenen Wochenende gelang Rot-Weiss ein denkwürdiger 11-0-Erfolg beim KFC Uerdingen. Das Selbstbewusstsein sollte also groß sein.

So spielen RWE: Davari - Bastians, Alonso, Heber, Plechaty, Young, Grote, Dürholtz, Harenbrock, Kefkir, Engelmann.

