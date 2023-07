Live! So läuft der Test von Rot-Weiß Essen gegen Fintrop heute

Essen. Rot-Weiss Essen steht in der Schlussphase der Saisonvorbereitung. Als vorletzter Test steht das Spiel gegen Fintrop an. Der Live-Ticker.

Für Rot-Weiss Essen ist das Testspiel (19 Uhr) die vorletzte Probe vor dem Start in die Saison, für den Gegner, Adler Union Fintrop, so etwas wie der vorgezogene Saisonhöhepunkt. Die Spieler des Oberliga-Aufsteigers jedenfall freuen sich auf die Begegnung gegen den Drittligisten. Der Trainer, Marcel Cornelissen - selber auch RWE-Mitglied - sieht das eher nüchtern, hat die Begegnung doch keine große Relevanz für Frintroper. „In unserer Planung geht es gar nicht um RWE, der Fokus liegt auf den anderen Spielen und den Trainingseinheiten. Das Spiel“, erklärt Cornelissen, „nehmen wir sehr gerne mit, aber es hat kaum Aussagekraft für uns.“ Es ist klar, wer Favorit, wer Außenseiter ist – und da es nicht um Punkte oder das Weiterkommen im Pokal geht, steht das Event im Vordergrund.

Adler Union Fintrop gegen Rot-Weiss Essen: Der Live-Ticker

News und Infos zu Rot-Weiss Essen:

Dabrowski-Interview Teil eins: So geht er mit der Fankritik um.

Dabrowski-Interview Teil zwei: Das ist der Plan für 2023/24.

Vom Co-Trainer zum Temmanager:Das ist „Erle“ Wolters’ neuer Job.

„Ich weiß, was RWE bedeutet“: Harenbrock über seine Rolle als Dienstältester.

2:1 gegen Ottensen: Wie Rios Alonso das Testspiel einordnet.

Für RWE ist die Begegnung eher ein Zwischenstop. An diesem Samstag steht noch eine Partie beim SC Verl an, bevor es dann Anfang August beim Halleschen FC in die Saison geht. Der Test gegen den Ligarivalen Verl wird um 14 Uhr in der Sportclub-Arena ohne Zuschauer ausgetragen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE