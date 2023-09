MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Erste Infos zu Tickets und Fantrennung

Rot-Weiss Essen verliert 1:2 in Ulm. In "Vonne Hafenstraße" ordnen wir die Niederlage ein, sprechen über Dresden und diskutieren, wie Dabrowski mit der harmlosen Offensive umgehen sollte.

Duisburg. Das Drittliga-Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen startet Ende Oktober. Am Dienstag hat der MSV Infos zu Tickets veröffentlicht.

Noch gut vier Wochen müssen die Anhänger des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen warten, ehe die Revierklubs in der 3. Liga aufeinandertreffen - für die Fanlager beider Seiten sicherlich einer der Höhepunkte der Saison.

Am 13. Spieltag stehen sich die Zebras und RWE in Duisburg gegenüber. Die Partie steigt am letzten Oktober-Wochenende, ist bislang noch nicht final terminiert.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: 28.300 Fans im Vorjahr

Im Hintergrund laufen die Planungen bereits - am Dienstag gab der MSV Duisburg erste Details zum Ablauf des Kartenverkaufs bekannt. So erhalten wie üblich Dauerkartenbesitzer und Vereinsmitglieder ein exklusives Vorverkaufsrecht.

Ab dem 4. Oktober haben sie voraussichtlich zwei Wochen lang Zeit, um Tickets zu erwerben. Möglich ist das über den Onlineshop, das Callcenter oder die üblichen Vorverkaufsstellen. Ob es anschließend zu einem freien Verkauf kommen wird, steht noch nicht fest, dürfte aber unwahrscheinlich sein. Darüber möchten die Meidericher rechtzeitig informieren.

5000 Fans von Rot-Weiss Essen erwartet

Insgesamt 23.000 Duisburger Fans können beim Derby ins Stadion. 3300 Plätze bleiben aus Sicherheitsgründen frei - wie in der Vorsaison, als das Ruhrgebietsduell am zweiten Spieltag vor 28.200 Zuschauern stieg, darunter 5000 aus Essen.

In dieser Höhe dürfte sich das Kontingent für die Gäste auch nun wieder bewegen. Bislang hat Rot-Weiss sich noch nicht zum Ticketverkauf geäußert. Klar ist: Wer sich am Spieltag als Anhänger der Essener zu erkennen gibt, erhält keinen Zutritt zum Heimbereich.

MSV Duisburg will Arena gegen RWE "in Zebrastreifen füllen"

"Unser Ziel ist es, bei einer bestmöglichen Fantrennung die Arena zu diesem Derby in Zebrastreifen zu füllen", wird MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in der Vereinsmitteilung zitiert. "Neben der erwartungsgemäß hohen Nachfrage aus Essen sind auch bauliche Gegebenheiten zu beachten. In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden haben wir uns gemeinsam auf diese Verteilung verständigt, damit die Konzentration am Spieltag auf dem Spielfeld liegen kann."

