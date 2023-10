MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Sascha Mölders kritisiert MSV-Transfers

MSV gegen RWE: Legendengipfel mit Joachim Hopp und Frank Kurth

In der dritten Liga steht das Derby zwischen MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen an. In der aktuellen Folge haben wir RWE-Legende Frank Kurth und MSV-Legende Joachim Hopp zu Gast. Die beiden betonen, was sich früher wie heute im Fußball gleicht: Beim Derby im Pott muss malocht werden! Sie bewerten aber auch die aktuelle Situation beider Vereine und reden mit Moderator Nils Halberscheidt über ihre aktive Zeit in Duisburg und Essen.