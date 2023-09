Niederrheinpokal live! Rot-Weiss Essen in St. Tönis - der Ticker

Rot-Weiss Essen verliert 1:2 in Ulm. In "Vonne Hafenstraße" ordnen wir die Niederlage ein, sprechen über Dresden und diskutieren, wie Dabrowski mit der harmlosen Offensive umgehen sollte.

Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen beim SC St. Tönis - Der Live-Ticker

Für RWE gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Alexander Thamm, den sie in Essen „Thammi“ rufen, trainiert den Oberligisten. Der 40-Jährige hat nur ein Jahr bei Rot-Weiss gespielt, aber er hinterließ Spuren. Im Jahr 2011 feierte er den Aufstieg aus der NRW-Liga in die Regionalliga West, Thamm hatte einen großen Anteil am Erfolg.

Rot-Weiss Essen: In der Offensive drückt der Schuh

Für seinen Ex-Klub RWE wird es vor allem darum gehen, wieder Tore zu erzielen. In der Liga hapert es vorne: Sechs Tore in sieben Spielen sind eine magere Ausbeute. Die nominellen Stürmer Moussa Doumbouya, Ron Berlinski und Leonardo Vonic haben noch keinen einzigen Treffer erzielt. Der Pokal könnte eine willkommene Gelegenheit sein, vorne mehr Durchschlagskraft zu zeigen und Abläufe einzustudieren.

