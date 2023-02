Podcast: Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg: Verlierer schlittert in die Krise

Essen. Showdown in der 3. Liga. Rot-Weiss Essen empfängt den MSV Duisburg am Sonntag zum Derby. Über diese Partie diskutieren wir bei fußball inside.

Es ist Derby-Zeit im Ruhrgebiet. Zwar nur in der 3. Liga, aber dafür nicht weniger spannend und elektrisierend. Denn am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport) stehen sich im Essener Stadion an der Hafenstraße die beiden Traditionsvereine Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg gegenüber. 19.000 Zuschauer werden in Essen dabei. Dass es nicht mehr werden, lag nicht an geringer Nachfrage. Die Partie ist schon seit einigen Wochen ausverkauft.

Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg schon ausverkauft

Über das Revierderby in Essen reden wir in unserer neuen Folge unseres Podcasts fußball inside. Moderator Nils Halberscheidt diskutiert mit den Reportern Dirk Retzlaff (MSV-Experte) und Krystian Wozniak (RWE-Experte).

Beide Fanlager lechzen nach einem Sieg gegen den Lokalrivalen. Das Hinspiel war spektakulär, endete jedoch mit einem leistungsgerechten 2:2. Doch auch mit Blick auf die Tabelle benötigen beide Teams dringend Punkte. RWE verlor nach zuletzt neun Spielen ohne Niederlage mit 0:3 in Elversberg, der MSV musste in der Vorwoche zwei Heimschlappen einstecken. Der Verlierer, darüber sind sich unsere Experten einig, schlittert in eine Krise und muss den Blick wieder nach unten richten.

