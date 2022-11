Wie sich Rot-Weiss Essen in der 3. Liga etabliert hat

Zumindest im Profifußball steht der letzte Spieltag vor der langen Winterpause an. Nächste Woche startet die WM in Katar. In letzten Folge fußball inside in diesem Jahr reden wir gleich zweimal über Gegner aus München. Schalke-Experte Andi Ernst redet mit Moderator Nils Halberscheidt über den anstehenden Besuch des FC Bayern in Gelsenkirchen. Unser RWE-Reporter Justus Heinisch hat die Infos zum anstehenden Auswärtsspiel gegen 1860 München und die Wünsche, die durch die Ungeschlagen-Serie der Essener bei einigen Fans aufgekommen ist.

Essen. Rot-Weiss Essen ist seit sechs Spielen unbesiegt. In der 3. Liga ist RWE angekommen. Darüber diskutieren wir im Podcast fußball inside.

Nach einem besorgniserregenden Saisonstart sieht es wieder richtig gut aus für Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Das Team von Trainer Christoph Dabrowski ist seit sechs Spielen ungeschlagen, kletterte in den letzten Wochen vom letzten Platz ins Mittelfeld der 3. Liga. Aus diesem Grund werden es die Essener verschmerzen können, dass es am Mittwochabend nur zu einem 0:0 im Heimspiel gegen den SV Meppen gereicht hat. Für unseren RWE-Experten Justus Heinisch ist es sogar "ein Rückschlag zur richtigen Zeit". Denn nach den jüngsten Erfolgen sei in Teilen der Fanszene wieder phantasiert worden. "'Ein Sieg gegen Meppen, ein Dreier in München, im Winter personell nachlegen und dann angreifen' - so in etwa haben es sich wohl viele gedacht. Aber wichtig ist es, dass man in so einer Phase als RWE nicht zu euphorisch wird", betont Heinisch, der ab Minute 8:30 die Lage bei Rot-Weiss Essen analysiert.

Rot-Weiss Essen: Zum aktuellen RWE-Podcast geht es hier

Für RWE geht es im letzten Spiel vor der WM-Pause am kommenden Montag (19 Uhr, Magenta Sport) zum TSV 1860 München. Auf den großen Münchener Klub trifft am Samstag Schalke 04. Ab 18:30 Uhr sind die Bayern zu Gast in der Arena. Darüber redet Moderator Nils Halberscheidt in der neuen Folge des Podcasts fussball inside mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und RWE-Reporter Justus Heinisch.

Für Rot-Weiss Essen reichte es gegen den SV Meppen nur zu einem 0:0. Foto: Getty

WM Inside - Der Expertentalk

Ein Hinweis: Auch fußball inside geht nach dem kommenden Wochenende in die WM-Pause. Ganz verzichten müssen Sie auf unser Team aber nicht. Folgen Sie ab sofort unserem Podcast "WM Inside - Der Expertentalk". Der Podcast zur Fußball-WM 2022 in Katar liefert Analysen und Eindrücke von unseren Reportern aus Katar, prominenten Gästen und unseren Fußball-Experten.

