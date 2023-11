Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt live: Übertragung im TV und Stream

Essen Rot-Weiss Essen will seinen Lauf am Samstag beim FC Ingolstadt fortsetzen. Wir sagen, wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können.

Rot-Weiss Essen kann mit Fug und Recht von sich behaupten, die Mannschaft der Stunde zu sein in der 3. Liga. Fünf Siege in Serie haben das Team von der Hafenstraße auf den Relegationsplatz gespült – und am 16. Spieltag soll die Serie der Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski fortgesetzt werden. An diesem Samstag (14 Uhr) geht es zum FC Ingolstadt.

Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt: Es wird kein Spaziergang

Rot-Weiss Essen wird sich bei den Bayern aber nicht auf einen entspannten Samstag einstellen können. „Ingolstadt ist eine Mannschaft, die aktiv und zielstrebig ist. Die hoch presst, um den Gegner unter Druck zu setzen“, beschreibt RWE-Trainer Christoph Dabrowski, der von seiner Mannschaft die gewohnten Tugenden einfordert, um diesem gegnerischen Druck zu begegnen: „Wichtig sind Aktivität und Intensität. Und dafür sind allein wir verantwortlich.“

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag live im TV, Stream und Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Datum: Samstag, 25.11.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Wettbewerb: 3. Liga

Übertragung: MagentaSport

Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag live im TV sehen

RWE-Fans, die das Heimspiel auf den Tribünen verpassen werden, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Allerdings wird die Partie NICHT imFree-TV live zu sehen sein. Der WDR, logischer Kandidat für die Übertragung dieses Spiels, überträgt an diesem Samstag im linearen TV gar keinen Drittliga-Fußball. Den Anhängern von Rot-Weiss Essen bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag live im Stream sehen

Felix Götze (r.) ist bei Rot-Weiss Essen aktuell sehr zufrieden. RWE steht in der 3. Liga auf Platz drei. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung FC Ingolstadt gegen Rot-Weiss Essen finden Sie hier

Übertragen wird von der Partie von Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag ab 14 Uhr. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Kommentator auf MagentaSport ist Martin Piller, die Moderation übernimmt Tobias Wahnschaffe.

Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt am Samstag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Rot-Weiss Essen beim FC Ingolstadt gibt es auch auf unserem Portal.

