Rot-Weiss Essen beim SC Verl heute live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Die Restrunde der 3. Liga läuft. Rot-Weiss Essen gastiert heute beim SC Verl. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen.

Rot-Weiss Essen gegen den SC Verl – es ist ein Duell der Tabellennachbarn. Nur aufgrund der um ein Tor besseren Differenz steht der Sportclub einen Platz über RWE. "Wir sind auf Augenhöhe", sagt Essens Trainer Christoph Dabrowski. Verl sei eine Mannschaft, "die bei vielen unter dem Radar fliegt. Aber sie spielen mutigen Fußball, sind aggressiv. Mit dem Ball versuchen sie spielerische Lösungen zu finden", lobt Dabrowski. "Sie haben bisher eine stabile Runde gespielt."

Der Tabellenzwölfte SC Verl ist nicht für seine große Anhängerschaft bekannt. Schon gar nicht im „Exil" in Paderborn, wo die Heimspiele ausgetragen werden. Gerade einmal 1104 Zuschauer im Schnitt besuchen die Drittliga-Begegnungen des SC Verl in der Home Deluxe Arena. Das wird sich heute aber wohl ändern, wenn die RWE-Fans wie erwartet in großer Zahl anreisen.

Rot-Weiss Essen beim SC Verl heute live: Die Rahmendaten

Begegnung: SC Verl - Rot-Weiss Essen

Datum: Samstag, 21.01.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Home Deluxe Arena (Paderborn)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SC Verl heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen beim SC Verl heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SC Verl nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, die dritten Programme übertragen allesamt Spiele der Konkurrenz. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen SC Verl. Kommentator bei MagentaSport ist Julian Engelhard, die Moderation übernimmt Tobi Schäfer. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen beim SC Verl heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen beim SC Verl im Live-Ticker.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE