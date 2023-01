Rot-Weiss Essen beim SV Elversberg live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Rot-Weiss Essen beendet die Hinrunde mit einem 1:1. Wir diskutieren über das Verl-Remis, die Hinrunde - und schauen auf das Duell in Elversberg.

Essen. In der 3. Liga gastiert Rot-Weiss Essen an diesem Freitag beim Tabellenführer SV Elversberg. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen.

Nun wird es richtig ernst: Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert am Freitag zum Rückrundenauftakt beim unangefochtenen Spitzenreiter SV Elversberg. An das Hinspiel gibt es nur böse Erinnerungen: RWE verlor zu Hause 1:5. Doch das ist eine kleine Ewigkeit her, seitdem hat sich der Aufsteiger defensiv deutlich stabilisiert. Auf die Frage, ob seine Mannschaft noch eine Rechnung mit dem Gegner offen hätte, antwortete RWE-Spieler Felix Bastians: "Da bin ich kein Freund von. Elversberg ist mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Da brauchen wir unsere Maximalleistung, um dort Punkte zu holen. Wir haben großen Respekt, aber keine Angst." Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

Rot-Weiss Essen beim SV Elversberg live: Die Rahmendaten

Begegnung: SV Elversberg - Rot-Weiss Essen

Datum: Freitag, 27.01.2023

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (Elversberg)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Elversberg live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen beim SV Elversberg live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SV Elversberg nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, die dritten Programme übertragen unter der Woche traditionell die Aktuelle Stunde und die Lokalzeiten. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen SC Verl. Kommentator bei MagentaSport ist Markus Höhner, die Moderation übernimmt Thomas Wagner und Experte ist Thomas Kraus. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen beim SV Elversberg im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen beim SV Elversberg im Live-Ticker.

News zu Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE