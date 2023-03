Rot-Weiss Essen: Bratwurst im Stadion wird teurer, Bier "wahrscheinlich" auch

Essen. Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen sieht sich gezwungen, seine Catering-Preise anzupassen. Für Fans bedeutet das eine Erhöhung.

Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen müssen sich darauf einstellen, im Stadion an der Hafenstraße künftig mehr Geld zu bezahlen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden die Preise im Bereich Catering angepasst - schon ab dem kommenden Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Magentasport) gegen den SV Wehen Wiesbaden.

Bratwurst bei Rot-Weiss Essen kostet ab sofort 3,50 Euro

Ab Samstag werden alle Speisen an den Kiosken des Stadions um 50 Cent teurer. Für die Bratwurst müssen Besucher von RWE-Spielen demnächst 3,50 Euro bezahlen, die Pommes kostet ab sofort 3,00 Euro.

Das Bier und sonstige Getränke sind von der sofortigen Erhöhung nicht betroffen. RWE räumt jedoch ein, dass eine Preiserhöhung in diesem Bereich ab der kommenden Saison "wahrscheinlich" sei.

Rot-Weiss Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig bezog dazu Stellung: "Wie in fast allen Branchen steigen die Einkaufspreise auch im Bereich Catering und Gastronomie – und dies schon seit Monaten. Gemeinsam mit unserem Catering-Partner Ulrich Catering haben wir lange an den bestehenden Verkaufspreisen festgehalten, um unsere Fans in Zeiten hoher Inflation nicht noch weiter zu belasten. Nun ist jedoch leider der Zeitpunkt gekommen, an dem wir keine andere Wahl mehr haben, als zu reagieren und die Preise für unser Speisen-Angebot anzupassen."

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

RWE-Boss Marcus Uhlig: Im Ligavergleich günstig

Uhlig merkt an, dass sich die Preise im Stadion an der Hafenstraße im Vergleich zur Konkurrenz trotz der Erhöhung sehen lassen können. "Trotz dieser Erhöhung gehören wir im Ligavergleich bei den Preisen für Getränke und Speisen weiterhin zu den günstigsten Stadien. Und das soll auch in Zukunft weiter so bleiben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE