Rot-Weiss Essen: Das bringt RWE-Kultstürmer Sascha Mölders gegen 1860 ins Schwärmen

München/Essen. Sascha Mölders trat als TV-Experte beim 1:1 von RWE bei 1860 München auf - das Duell seiner Ex-Klubs. Er geriet ins Schwärmen.

1860 München gegen Rot-Weiss Essen - es war das letzte Drittliga-Spiel des Jahres und ein ganz besonderes Duell für Sascha Mölders. Der 37-Jährige war am Montagabend als Experte im Einsatz, um für Magenta-Sport die das 1:1 seiner beiden Ex-Klubs zu begleiten.

Von Essen und Duisburg über Augsburg nach München

Für Mölders, der die letzten sechs Jahre bis Dezember 2021 für die Löwen gespielt hatte, war es ein Wiedersehen mit zwei seiner Herzensklubs. Der gebürtige Essener, der mit seiner Meinung selten hinter dem Berg hält und gerne mal gegen den Ruhrgebietsrivalen Schalke 04 stichelte, hat eine bewegte Laufbahn hinter sicher. In Essen wie in München hat er sich das Prädikat "Kultstürmer" verdient. Augenzwinkernd trägt er genauso stolz den Spitznamen "Fußballgott" wie "Wampe von Giesing".

Auf sich aufmerksam machte der Stürmer schon zu Bezirksliga-Zeiten, als er für Wacker Bergeborbeck Torschützenkönig wurde. Für die zweite Mannschaft des MSV Duisburg machte er einfach in der Oberliga mit dem Toreschießen weiter, sodass er 2007 fest in die erste Mannschaft rutschte und für die Duisburger sein Bundesliga-Debüt gab. Nach dem Abstieg mit dem MSV zog es ihn 2008 weiter zu Rot-Weiss Essen in die Regionalliga. In der Saison 2008/09 wurde er mit 28 Treffern Torschützenkönig in der Weststaffel. Nach Stationen beim FSV Frankfurt und dem FC Augsburg landete er schließlich bei 1860 München.

Nicht RWE, nicht 1860 - Mölders ist beim TSV Landsberg aktiv

Während die erste Halbzeit zwischen 1860 und RWE nun mit nur zwei nennenswerten Chancen hin und her ging, blieb Sascha Mölders in der Kommentatorenkabine etwas Zeit, um den Moment zu genießen. "Es ist so gut die Jungs da zu sehen", sagte Mölders schwärmerisch. "Ich habe lange gehofft, nochmal in der Dritten Liga gegen RWE zu spielen."

Doch leider, so Mölders, gelang der Aufstieg erst zu der Saison, als Mölders sich schon in den ausgedehnten Feierabend seiner Karriere begeben hatte. In der fünftklassigen Bayernliga Süd ist er derzeit noch als Spielertrainer des TSV Landsberg unterwegs. "Es macht mir einfach Spaß", sagt er.

Banner der RWE-Fans begeistert Mölders

Besonders emotional wurde Sascha Mölders am Montagabend als er ein großes "Mölders"-Banner samt integriertem RWE-Logo am Rande des Blocks, in dem die 1500 mitgereisten Essener Fans standen, erblickte. "Geiles Banner", stieß er hervor. "Das freut mich so etwas zu sehen, das heißt, dass man nicht so viel falsch gemacht hat." Er versprach, das Banner "nicht selbst aufgehängt" zu haben - "auch wenn es eine geile Aktion gewesen wäre". "Es ist toll, sich das anzuschauen", sagte er dann. "Beide Fanlager singen, 1500 Essener sind hier..." Ein Fußballabend ganz nach dem Geschmack des Kultkickers.

Und auch für die Essener endete der Abend . Mit einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gehen sie ins neue Jahr. "Das Unentschieden für Essen war verdient", urteilte auch Mölders.

