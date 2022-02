Rot-Weiss Essen: Dennis Grote hat einen neuen Verein

Der RWE reist zum Tabellenvorletzten. Der VfB braucht jeden Punkt. Doch seit 2008 gingen zehn von insgesamt elf Spielen an die Essener.

Essen. Das Kapitel Rot-Weiss Essen war für Dennis Grote nach seinem kommunizierten Wechselwunsch beendet. Nun hat der Ex-Kapitän einen neuen Klub.

Dennis Grote schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Wacker Innsbruck an und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Aufgrund seiner Vertragsauflösung beim West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen wechselt er ablösefrei zum Tabellen-Achten der zweiten Liga in Österreich.

"Mit Dennis Grote konnten wir einen unserer Wunschspieler bis Saisonende verpflichten. Er verfügt über jede Menge Erfahrung und soll so eine Führungsrolle in unserer jungen Mannschaft einnehmen. Zudem ist er flexibel einsetzbar und wird uns am Platz Stabilität verleihen", erklärt Wacker-Sportdirektor Selle Coskun.

"Ich freue mich enorm auf meine erste Station im Ausland. Als Traditionsverein ist mir der FC Wacker Innsbruck natürlich bekannt und umso mehr freue ich mich auf die neue Aufgabe. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen und der Mannschaft so im kommenden halben Jahr helfen", ergänzt der 35-jährige ehemalige RWE-Kapitän Dennis Grote.

Dennis Grote wollte von RWE zu Preußen Münster wechseln

Der ehemalige Bochumer und Duisburger hatte vor der Winterpause gegenüber den RWE-Verantwortlichen den Wunsch geäußert, zum Aufstiegsrivalen Preußen Münster wechseln zu können. Der Mittelfeldspieler wurde daraufhin suspendiert. Die Essener entschieden sich dazu, dass Grote nicht mehr im RWE-Trikot auflaufen soll. In der vergangenen Woche wurde sein Vertrag aufgelöst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE