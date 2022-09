Rot-Weiss Essen: Stürmer Luca Wollschläger bei RWE vorgestellt

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen setzt seine Transfer-Offensive fort. Am Donnerstag vermeldete der Tabellenletzte die nächste Verpflichtung.

Noch am Mittwoch hatten RevierSport und die WAZ berichtet, dass Rot-Weiss Essen an Luca Wollschläger interessiert ist. Am Donnerstagvormittag nahm der Stürmer von Hertha BSC bereits am Essener Mannschaftstraining teil. Wenige Stunde vermeldeten die Essener den Transfer als perfekt.

Luca Wollschläger verstärkt unsere #RotWeissen! Der 1,95 Meter große Angreifer wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten @HerthaBSC ins Stadion an der #Hafenstraße. Schön, dass du hier bist. Auf viele Tore für RWE!

ℹhttps://t.co/pFpRK05iCL#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/haDbWASi0V — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) September 1, 2022

„Luca ist ein talentierter Mittelstürmer, der für sein junges Alter eine enorme Physis besitzt. Wir haben gezielt nach einem wuchtigen Zielspieler gesucht, der unserem Trainerteam nochmal mehr Optionen gibt. Wir glauben, dass Luca hervorragend in unser gesuchtes Profil passt“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Damit ist der nächste Deal nach Felix Götze (FC Augsburg, ausgeliehen), Clemens Fandrich (zuletzt Erzgebiurge Aue) und Andreas Wiegel (zuletzt BFC Dynamo) fix. RWE wird Wollschläger aus Berlin ausleihen. In Essen entschied sich der 19-jährige Angreifer für die Nummer 13. Zumindest prangte diese auf seinen RWE-Trainingsklamotten.

Rot-Weiss Essen: Zugang Luca Wollschläger kommt von Hertha BSC

Wollschläger hatte erst vor wenigen Tagen - genau gesagt: am 22. August 2022 - einen Profivertrag bei Hertha BSC unterschrieben. Dieser bindet den 19-jährigen Mittelstürmer bis zum 30. Juni 2025 an den Bundesligisten. In der vergangenen Serie kam er zu drei Kurzeinsätzen für die "Alte Dame" in der Bundesliga. In der laufenden Spielzeit wurde der Angreifer nur in der Regionalliga-Reserve eingesetzt und bliebt in rund 200 Spielminuten ohne Torerfolg. Das soll sich nun in Essen ändern.

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Mit 1,95 Meter ist der Stürmer ab sofort auch der größte Spieler im Essener Kader. Dahinter folgt der dritte Torwart Raphael Koczor (1,94 Meter). Von den Feldspielern sind Felix Bastians und Simon Engelmann - je 1,88 Meter - die größten Akteure. Wollschläger wird Trainer Christoph Dabrowski auch aufgrund seiner Körpergröße noch einmal mehr Flexibilität im Angriff zu den bisherigen Stürmern Engelmann und Ron Berlinski bieten.

Schon am Freitag (19 Uhr) gegen Erzgebirge Aue könnten drei von den vier Neuen um Götze, Wiegel und Wollschläger ihre Debüts feiern. Der vierte im Bunde, Clemens Fandrich, kam bereits in Bayreuth zu seinem ersten RWE-Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE