Rot-Weiss Essen: Jubel bei JHV - Bierpreise werden nicht erhöht

Das Stadion an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen spielt ab der kommenden Saison in der 3. Liga.

Essen. Am Sonntag fand die Jahreshauptversammlung von Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen statt. Alle Infos und Beschlüsse der RWE-JHV gibt es hier.

Es sind gute Zeiten für Rot-Weiss Essen. Endlich hat der Verein es geschafft, in die 3. Liga aufzusteigen, in der kommenden Saison ist RWE somit wieder im Profifußball zu finden. Während sich die Mannschaft an diesem Wochenende in Niedersachsen zu mehreren Testspielen aufhält, fand die Jahreshauptversammlung an diesem Sonntag in Essen statt. 389 Mitglieder hatten sich im Europa-Saal eingefunden.

Rot-Weiss Essen: Die JHV im Live-Ticker zum Nachlesen

Alles zur RWE-JHV können Sie hier verfolgen

Wichtiges Thema zum Start der Jahreshauptversammlung war das Thema Stadionausbau. RWE-Boss Marcus Uhlig klärte ausführlich darüber auf, wie es bei diesem Großprojekt weitergehen wird. In der Rechnung plant RWE, dass die Bauarbeiten zur Saison 2026/2027 abgeschlossen sein könnten. Dann würde das Stadion an der Hafenstraße 27.000 Zuschauern Platz bieten.

RWE-Vorstand Marcus Uhlig. Foto: Vladimir Wegener

Ein Aspekt, der für Jubel im Essener Publikum sorgte: Die Bierpreise im Stadion an der Hafenstraße werden nicht erhöht. Bei den Reviernachbarn Schalke 04 und MSV Duisburg ist das anders.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE