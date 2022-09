Rot-Weiss Essen: Die nächsten Spieltermine stehen fest

Essen. Der Deutsche Fußball-Bund hat die nächsten Spiele von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga angesetzt. Die Spieltage 10 und 11 im Überblick.

Der Deutsche Fußball-Bund hat weitere genaue Spieltagsansetzungen in der 3. Liga veröffentlicht, allerdings nur für zwei weitere Spieltage. Klar sind jetzt die Termine für die Partien des zehnten und elften Spieltags.

RWE-Fans müssen sich folgende Termine im Kalender anstreichen:

Rot-Weiss Essen spielt an den Sonntagen, jeweils im späteren Spiel um 14 Uhr und auswärts. Am 2. Oktober geht es für die Mannschaft von erst zu Wehen Wiesbaden, dann, am 9. Okteber, gastieren die Essener bei der U23 des SC Freiburg.

Termine der Liga-Konkurrenten MSV und BVB II

Auch für die und Borussia Dortmund II sind die Spiele genau terminiert: Der MSV Duisburg muss am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr gegen den Halleschen FC ran, den Ex-Verein von MSV-Trainer Torsten Ziegner. Genau eine Woche später, am 8. Oktober, 14 Uhr, steigt die nächste Samstagspartie bei Aufsteiger SV 07 Elversberg.

Die Reserve von Borussia Dortmund spielt zunächst am Samstagnachmittag zu Hause gegen den derzeitigen Spitzenreiter 1860 München. Los geht es um 14 Uhr. Weiter geht es mit einem Montagsspiel um 19 Uhr beim Hallescher FC.







3. Liga: Die Spieltage 10 und 11 im Überblick:

10. Spieltag

Freitag, 30. September, 19 Uhr

Erzgebirge Aue - SV Meppen

Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr

VfL Osnabrück - Waldhof Mannheim

MSV Duisburg - Hallescher FC

SV Elversberg - SC Verl

Borussia Dortmund II - TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken - SC Freiburg II

SpVgg Bayreuth - Dynamo Dresden

Sonntag, 2. Oktober, 13 Uhr

Viktoria Köln - VfB Oldenburg

Sonntag, 2. Oktober, 14 Uhr

Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen

Montag, 3. Oktober, 19 Uhr

FC Ingolstadt - FSV Zwickau

11. Spieltag

Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr

SC Verl - Viktoria Köln

Samstag, 8. Oktober, 14 Uhr

VfB Oldenburg - Erzgebirge Aue

TSV 1860 München - FC Ingolstadt

Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken

SV Elversberg - MSV Duisburg

SV Meppen - SpVgg Bayreuth

FSV Zwickau - Wehen Wiesbaden

Sonntag, 9. Oktober, 13 Uhr

Dynamo Dresden - VfL Osnabrück

Sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr

SC Freiburg II - Rot-Weiss Essen

Montag, 10. Oktober, 19 Uhr

Hallescher FC - Borussia Dortmund II

