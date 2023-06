Rot-Weiss Essen: Dieser Flügelflitzer war zum Gespräch vor Ort

Essen. Am Donnerstag startet Rot-Weiss Essen in die Vorbereitung auf die Saison 2023/2024. Bis zum Trainingsstart sollen noch zwei Zugänge kommen.

"Wir hoffen, dass wir bis zum Trainingsstart noch mindestens zwei weitere Spieler verpflichten können", sagte Marcus Steegmann vor wenigen Tagen. Am Freitag, 23. Juni, war ein potentieller Kandidat in Essen zu Gast. Er wurde von Fans an der Hafenstraße 97a bei Rot-Weiss Essen gesichtet und ihm wurden sogar Fotos geschossen, die mittlerweile in den Sozialen Medien im Umlauf sind. Auch unsere Redaktion erreichte ein solches Foto.

Wir konnten den Spieler "identifizieren": Es handelt sich um Lucas Brumme, einen 23-jährigen Linksaußen. Letzter Verein: SV Wehen Wiesbaden. Für den Aufsteiger in Liga zwei absolvierte Brumme in 2022/2023 15 Partien (ein Tor, keine Vorlage) über insgesamt 441 Spielminuten.

Rot-Weiss Essen sucht schnelle Flügelspieler

Es handelte sich am Freitag lediglich um ein Sondierungsgespräch zwischen Brumme, seinem Berater und den RWE-Verantwortlichen um Kaderplaner Steegmann. Dieser wollte sich zu der Brumme-Personalie gegenüber unserer Redaktion nicht äußern. Wie gehabt: Die Rot-Weiss Essen gibt in diesem Sommer keine Wasserstandsmeldungen ab.

Nach unseren Infos ist der gebürtige Berliner Brumme einer von mehreren Kandidaten für den linken Flügel. Er passt aber natürlich ins rot-weisse Profil, ansonsten hätte auch das Kennenlerngespräch samt Stadion-Besichtigung nicht stattgefunden.

Die Essener suchen sowohl für die linke als auch rechte Seite schnelle Außenbahnspieler mit Tiefgang. Bleibt abzuwarten, ob Brumme in Zukunft in Essen auf dem linken Flügel marschieren wird.

Bis zum Trainingsstart haben Steegmann und Co. noch einige Tage Zeit, um mit weiteren potentiellen Kandidaten Kennenlern-Gespräche zu führen und schließlich dann auch Entscheidungen zu treffen, damit die RWE-Fans nach Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (RW Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt) und Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig) die nächsten Zugänge kennenlernen.

Der Kader von Rot-Weiss Essen für 2023/2024 im Überblick

Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Felix Götze, Sascha Voelcke, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi, Clemens Fandrich

Verträge bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz, Eric Voufack, Ben Heuser

Zugänge: Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt), Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Lawrence Ennali (Hannover 96, war ausgeliehen), Raphael Koczor (FC Kray), Oguzhan Kefkir (RW Oberhausen), Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer, Timur Kesim, Nico Haiduk (alle Ziel unbekannt)

Spieler, die trotz laufenden Verträgen keine sportliche Rolle bei Rot-Weiss Essen spielen: Clemens Fandrich, Ben Heuser, Nils Kaiser, Erolind Krasniqi

