Rot-Weiss Essen: Dynamo-Matchwinner Arslan über Rot für Rother - "das ist seine Art"

Bei Dynamo Dresden kassiert Rot-Weiss Essen eine verdiente 1:2-Niederlage. In der Schlussphase sieht Björn Rother Rot. Ahmet Arslan freute es.

Er war wieder mal der Spieler des Tages. Ahmet Arslan, Top-Torjäger von Dynamo Dresden (19 Treffer) und Top-Scorer (28) der Dritten Liga, hatte beim verdienten 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen mal wieder zugeschlagen. Arslan erzielte ein Traumtor per Fallrückzieher zum 1:0 (13.) und zirkelte die Flanke in den Essener Strafraum auf Dennis Borkowski, der das 2:1 (66.) für Dresden köpfte.

Ahmet Arslan: Dresden-Matchwinner spricht nach Sieg gegen Rot-Weiss Essen

Natürlich musste dieser torgefährliche Tausendsassa dann auch zum Interview vor die Magenta-Kamera. Der Moderator gab dem 29-jährigen Fußballer aber schon da ein paar passende Wort mit auf den Weg: „So eine Nummer gegen Rother hast du doch gar nicht nötig.“

Hier freut sich Björn Rother (vorne) mit Ron Berlinski über das 1:1 von Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden. Später flog er mit Rot vom Platz. Foto: dpa

Nun, zunächst stand das Sportliche im Fokus. „Ich habe es heute sehr genossen, volle Hütte und so ein Tor schießt man auch nicht immer“, sagte Arslan und lobte kollegial seinen Mitspieler Kyu-hyun Park für dessen Einsatz zuvor an der Außenlinie. Der Dresdner Verteidiger hatte erst gegen Meiko Sponsel und danach gegen Andreas Wiegel die Kugel mit einer beherzten Grätsche erobert. „Das Tor ist genauso viel seins“, dankte es ihm der Vollstrecker. Bei seinem akrobatischen Fallrückzieher habe er nicht viel nachgedacht. „Ich habe momentan keine Gedanken vor dem Tor. Dass er dann so reingeht, das Video werde ich speichern.“

Das alles geschah unter tatkräftiger Mithilfe der Rot-Weissen. José-Enrique Rios Alonso verschätzte sich beim 0:1, Sponsel war danach schlecht postiert. Patsch. Und beim 1:2 (66.)? Diesmal schlug Arslan die Flanke, nachdem ihm Rios Alonso den Ball unglücklich vorgelegt hatte. Borkowski rauschte aus dem Nichts heran und ließ Wiegel alt aussehen. Ärgerlich aus Sicht von RWE, aber von den Gastgebern gut gemacht.

Doch dann übernahm der Dynamo-Mann des Spiels eine doch zweifelhafte Rolle. Er geriet in der 83. Minute mit Björn Rother aneinander, auch in einer „spielentscheidende Szene“, wie Arslan meinte. Der Torjäger trat Rother absichtlich auf die Socken, der revanchierte sich und trat nach. Aber der Schiedsrichter sah nur Rothers Reaktion und der Essener anschießend Rot und musste als persönlicher Verlierer vorzeitig zum Duschen.

Ob er da ebenfalls nicht nachgedacht habe, fragte die Reporterin Ahmet Arslan. War etwa Frust dabei? „Nein, gar nicht“, erwiderte dieser und bekannt sich zum Vorsatz. „Der Rother, das ist ein Spieler- das ist seine Art, kein Vorwurf -, der 90 Minuten lang nervt und auch beleidigt. Manchmal ist es auch unter der Gürtellinie. Ich bin einer, der nicht verbal zurückschießt, ich mag das nicht.“ Seine Aktion war allerdings um keinen Deut besser.

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Rot für RWE-Spieler Rother: Arslan räumt Kalkül ein

„Natürlich sieht es blöd aus“, räumte Arslan ein. „Ich bin ihm leicht auf den Fuß getappt, mich dann aber so zu treten.... Ich wusste, das ist so ein Spieler, der da nachtritt“, verdeutlichte der Dresdner noch einmal sein Kalkül. „Ich glaube, wenn da ein Fandrich gestanden hätte, der wirklich erfahren ist, der hätte niemals was gemacht. Das habe ich es auch schon ein bisschen clever gemacht.“

Clever oder fies und unsportlich? Bei dieser Aktion war Ahmet Arslan eher ein Verlierer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE