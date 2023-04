Rot-Weiss Essen: Eine Pleite in Zwickau kann sich Dabrowski nicht erlauben

Essen. In der 3. Liga gerät Rot-Weiss Essen unter Druck. Am Sonntag geht es zum Kellerduell nach Zwickau. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

Es wird eng für RWE: Am Sonntag steht für Rot-Weiss Essen ab 14 Uhr das Drittliga-Spiel beim Vorletzten FSV Zwickau auf dem Programm. Dort müssen die Essener punkten, um nicht noch weiter in den Tabellenkeller abzurutschen.

Rot-Weiss Essen: Trainer Dabrowski bei den Fans in der Kritik

Darüber hinaus geht es auch darum, wieder Ruhe in das Umfeld zu bekommen. . Viele Fans forderten den Rauswurf von Trainer Christoph Dabrowski. Klar ist, dass aktuell nicht viel für den RWE-Trainer spricht. In der Rückrunde holte RWE nur drei Siege aus 13 Partien und kassierte sieben Niederlagen - mehr als in der kompletten Hinrunde. Essen gehört damit zu den formschwächsten Drittliga-Teams. Eine weitere Pleite beim Vorletzten aus Zwickau wird sich Trainer Christoph Dabrowski nicht erlauben können, glaubt unser RWE-Experte Martin Herms.

Gemeinsam mit Moderator Timo Düngen und Schalke-Reporter Andreas Ernst spricht er in der neuen Folge unseres Podcasts fußball inside (ab Minute 34) über die schwierige Situation in Essen. Darüber hinaus geht es um die Lage beim FC Schalke 04 und beim BVB, der sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart blamierte. Viel Spaß beim Reinhören!

