Rot-Weiss Essen: Felix Bastians über seinen Elfmeter - "Dankbar angenommen"

Paderborn. In letzter Minute kassiert Rot-Weiss Essen beim SC Verl den Ausgleich. Am Ende war das 1:1 (0:0) aber ausgleichende Gerechtigkeit.

Seit neun Spielen ist Rot-Weiss Essen nun schon in der dritten Liga ungeschlagen, eine beachtliche Serie für den Aufsteiger und aktuell die Bestmarke in der Liga. Aber das 1:1 (0:0) gegen den SC Verl ist zugleich das vierte Unentschieden in Folge. Wie schon zuletzt an der Hafenstraße gegen Halle (0:0) ist das Ergebnis gerecht, darin waren sich alle einig, aber es war diesmal ganz sicher mehr möglich für RWE.