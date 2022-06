Rot-Weiss Essen: Felix Heim wechselt in die Regionalliga

Essen. Nach nur einer Saison gehen Rot-Weiss Essen und Felix Heim wieder getrennte Wege. Den Offensivmann zieht es in die Regionalliga West.

Das Kapitel zwischen Rot-Weiss Essen und Felix Heim ist beendet. Der 20-Jährige verlässt RWE und wechselt mit sofortiger Wirkung zu West-Regionalligist Alemannia Aachen. Heim war erst im Sommer 2021 von der TSG Balingen an die Hafenstraße gewechselt, konnte sich in Essen aber nie durchsetzen. In der Rückrunde war der Offensivmann an den FSV Frankfurt ausgeliehen.

„Als junger Fußballer benötigt Felix Spielpraxis, die wir ihm in der 3. Liga nicht zusichern konnten. Das haben wir ihm vor längerer Zeit bereits mitgeteilt", sagte Sportdirektor Jörn Nowak. Der Rechtsaußen absolvierte für RWE nur zehn Kurzeinsätze in der Regionalliga, hinzu kamen drei Spiele im Niederrheinpokal, wo er zweimal traf. Auch in Frankfurt in der Rückserie gelang ihm kein Tor.

In Aachen wird Heim einen guten Bekannten aus Essen treffen. Denn auch David Sauerland wechselte in diesem Sommer an den Tivoli. Essen plant zudem weitere Abgänge, da der Kader weiterhin recht groß ist. Das hatte Trainer Christoph Dabrowski schon in der vergangenen Woche angekündigt. Yannick Langesberg wäre beispielsweise ebenfalls ein Kandidat für einen Abgang. Neben Heim und Sauerland haben bisher Daniel Davari (Rot-Weiß Oberhausen), Zlatko Janjic (vereinslos) und Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, Leihe) den Verein verlassen.

Fünf externe Neuzugänge hat Rot-Weiss Essen bisher verpflichtet

Neu im Team sind bis dato Björn Rother (Hansa Rostock), Ron Berlinski (SC Verl), Aurel Loubongo (FC St. Pauli II), Felix Wienand (FC Schalke 04 II) und Meiko Sponsel (1. FC Köln II, Leihe). Aus der U19 rückten Mustafa Kourouma, Timur Mehmet Kesim und Nico Haiduk auf. Felix Schlüsselburg, der nach seiner Leihe zum SV Lippstadt wieder zum Essener Kader gehört, wird es beim Neu-Drittligisten voraussichtlich ebenfalls schwer haben.

