Rot-Weiss Essen: Flüthmann bei Magenta über Felix Götze - "haben uns schon unterhalten"

Essen. Rot-Weiss Essen ist aktuell gut drauf. Die Verträge des Trainers und einiger wichtiger Spieler laufen aus. Der Sportchef bezieht Stellung.

In der Halbzeitpause des Drittligaspiels Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld stand RWE-Sportchef Christian Flüthmann bei "Magenta Sport" vor der Kamera. Als der "Magenta Sport"-Moderator Essens Flüthmann zum Ende des Gesprächs die Frage stellen wollte, ob Rot-Weiss Essen doch nicht seine Ziele Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga korrigieren wolle, musste der Essener Sportdirektor schnell los. Nicht unbedingt, um auszuweichen. Die zweite Halbzeit zwischen RWE und Arminia Bielefeld begann gerade. Flüthmann konnte aber zuvor wichtige Personalfragen rund um Rot-Weiss Essen beantworten.

Christian Flüthmann über...

... die Zukunft von Leihspieler Marvin Obuz, der bis zum Sommer vom 1. FC Köln ausgeliehen ist: "Jetzt hat Marvin eine gute Phase, die muss man mitnehmen. Er hat in den letzten drei, vier Wochen eine super Entwicklung vollzogen. Zu diesem Zeitpunkt ist man immer im Austausch, aber nicht, was einen möglichen Verbleib angeht. Klar ist auch, wenn man Bundesliga spielen will, dann muss man konstant gute Leistungen bringen. Das weiß auch Marvin."

RWE-Sportdirektor Christian Flüthmann (vorne) hat über wichtige Personalien gesprochen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

... die Zukunft von Trainer Christoph Dabrowski, dessen Vertrag ausläuft: "Grundsätzlich war die Entscheidung für uns nach der vergangenen Saison klar: Die Ziele wurden erreicht und wir machen mit dem Trainer weiter. Jetzt versuchen wir die nächsten Schritte gemeinsam zu machen. Es freut mich für ihn persönlich, weil er zum Ende der vergangenen Saison viel einstecken musste. Er hat daraus auch eine Stärke entwickelt. Dass Slawo Freier als Co-Trainer dazugekommen ist, war auch ein wichtiges Puzzleteil. Wir werden uns zur gegebener Zeit zusammensetzen und über alles sprechen. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis."

... das auslaufende Arbeitspapier von Abwehrchef Felix Götze: "Ich glaube nicht, dass er sofort in die 2. Bundesliga wechseln will. So ein Spieler hat aber auf Dauer natürlich Ansprüche höher zu spielen. Wir haben uns schon unterhalten und er will natürlich auch wissen, wo der Verein hin will. Fakt ist aber, dass er sich bei uns wohlfühlt. Ein Winterwechsel ist für uns ausgeschlossen."

+++ Die Anschrift für den Talk: Jakob-Funke-Saal (FUNKE Medienhaus), Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen +++

... mögliche Winter-Verstärkungen: "Wenn es so gut läuft wie jetzt, kann es auch gefährlich werden neue Spieler zu verpflichten. Warum sollte man das auch tun? Wenn man doch etwas tut, muss man sich sehr sicher sein."

Mehr zu Rot-Weiss Essen

... den Lauf von Rot-Weiss Essen: "Wir machen eigentlich nichts anders als sonst. Die Abläufe sind gleich, das Training ist gleich. Wir haben nur einfach die Dinge nach dem 0:4 in Haching und 0:5 gegen Verl alles super analysiert und reflektiert."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE