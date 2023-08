Rot-Weiss Essen gegen HSV: Horst Hrubesch warnt vor der Hafenstraße

Essen. Bei Rot-Weiss Essen wurde Horst Hrubesch bekannt. Mit dem HSV feierte er später große Titel. Er freut sich auf das Duell am Sonntag im DFB-Pokal.

Horst Hrubesch muss für eine passende Antwort nicht lange überlegen. Als der 72-Jährige gefragt wird, welchem Klub er am Sonntag (13 Uhr/Sky) im Pokal-Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem Hamburger SV die Daumen drücke, macht Hrubesch gegenüber dieser Zeitung deutlich, was er in den vergangenen Jahren immer wieder betont hatte: „Mein Herz schlägt für beide Klubs.“ Dabei klingt er so überzeugend, dass man keinen Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Aussage haben muss.