Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg live im Free-TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Während andere Pottvereine kriseln, läuft es bei RWE und VfL im Moment ganz rund. Aber: Die Bochumer warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Im nächsten Spiel geht es zuhause gegen Eintracht Frankfurt. Dann geht es in München gegen die Bayern. Warum der VfL im Moment jedem Gegner "aufn Sack gehen kann" und wie wichtig "Flick-Killer" Asano ist - VfL-Experte Markus Rensinghoff erklärt es euch. Essen-Reporter Christian Brausch spricht mit Moderator Nils Halberscheidt über die große Erleichterung an der Hafenstraße und erläutert, warum der Lauf in der dritten Liga nicht dafür sorgt, dass in Essen jemand den Boden unter den Füßen verliert.

Essen. Rot-Weiss Essen spielt am Samstag in der 3. Liga gegen Jahn Regensburg. Wir erklären, wo Sie das Spiel live im TV sehen können.

Es läuft ganz gut füt Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Nach zwei Siegen in Serie (gegen Preußen Münster und beim SC Freiburg II) steht RWE in der 3. Liga auf dem achten Rang. Doch auch kurz vor dem Spiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag (14 Uhr) müssen die Rot-Weissen um den Einsatz von zwei wichtigen Säulen des Teams von Christoph Dabrowski bangen.

Rechtsverteidiger Andreas Wiegel klagte auch am Mittwoch, am freien Trainingstag, über Leistenbeschwerden. Mittelfeld-Motor Vinko Sapina hat mit einem Schlag auf der Innenseite des Oberschenkels zu kämpfen. "Beide haben am Mittwoch individuell belastet. Wir müssen jetzt abwarten, wie sie die Belastung verkraften und was die Jungs sagen werden", sagt Dabrowski.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg live im Free-TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Endlich wieder! Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Jahn Regensburg wird im Free-TV zu sehen sein, der WDR und der Bayerische Rundfunk (BR Fernsehen) übertragen von der Hafenstraße. Darauf mussten Fans lange warten, die Essener wurden zuletzt eher selten berücksichtigt, wenn es um Livespiele der 3. Liga ging. Beginn der Übertragung am Samstag ist 14 Uhr. Moderator beim BR ist Florian Eckl, die Moderation übernimmt Dominik Vischer.

Das traditionelle Zuhause der 3. Liga überträgt natürlich auch: Magentasport. Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Übertragen wird von der Partie von Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg am Samstag ab 13.45 Uhr. Kommentator bei Magentasport ist Mario Bast, die Moderation übernimmt Thomas Wagner.

Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel Rot-Weiss Essen gegen Jahn Regensburg zurückgreifen, den Sie hier finden .

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

