Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Pott-Klassiker am Sonntag an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen empfängt in der Rückrunde der Dritten Liga den MSV Duisburg. Im Hinspiel hat es keinen Sieger gegeben. Das soll sich im Traditionsderby nun ändern.

Essen. Derbyzeit in der 3. Liga. Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag um 14 Uhr den MSV Duisburg. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen.

Es ist das Ruhrpott-Derby in der 3. Liga! Der MSV Duisburg gastiert am Samstag um 14 Uhr bei Rot-Weiss Essen. Das Hinspiel endete 2:2, dabei verspielten die Zebras eine 2:0-Führung im eigenen Stadion. Mit einem Sieg könnte Rot-Weiss Essen in der Tabelle an Duisburg vorbeiziehen! Die Rivalen liegen nur einen Punkt voneinander entfernt im unteren Tabellenmittelfeld und können nach Negativerlebnissen zuletzt beide einen Befreiungsschlag gebrauchen.

Erleichterung herrschte jüngst bei RWE: Felix Götze konnte nach seiner Verletzungspause am Donnerstag in vollem Umfang trainieren. Es ist stark davon auszugehen, dass der offensive Mittelfeldspieler nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie in die Startelf von Trainer Christoph Dabrowski zurückkehren wird.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg

– MSV Duisburg Datum: Sonntag, 05.02.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, im WDR wird die Folge „Sturm vor Kuba“ der Reihe „Verrückt nach Meer“ gesendet. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga für den Sturm an der Hafenstraße: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen MSV Duisburg. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Thomas Wagner. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen gegen MSV Duisburg im Live-Ticker.

