Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen: heute live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen spielt heute um 19 Uhr gegen den SV Meppen. Wir erklären hier, wie Sie das Spiel der 3. Liga live sehen.

Englische Woche! Heute empfängt Rot-Weiss Essen in der 3. Liga den SV Meppen an der Hafenstraße(19 Uhr). Sieben Heimspiele und 16.065 Zuschauer im Schnitt: Die Euphorie beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen ist riesig. Und auch zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022 haben sich mindestens 15.000 Fans angekündigt. Es wird voll im Stadion!

"Wir haben es bislang noch nicht geschafft, dass wir zweimal in Folge gewinnen. Das ist erst einmal unser kurzfristiges Ziel. Wir wissen, wie schwer das ist und müssen die Jungs sensibilisieren", sagt Essens Trainer Christoph Dabrowski. RWE ist gut in Form und der Gegner hat seit mittlerweile elf Drittliga-Partien nicht mehr gewonnen. Von diesen Statistiken möchte sich der RWE-Trainer allerdings nicht blenden lassen: "Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen voll da sein – von Anfang an", fordert Dabrowski.

Rot-Weiss Essen gegen den SV Meppen live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen - SV Meppen

SV Meppen Datum: Mittwoch, 09.11.2022

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Meppen heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen den SV Meppen heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SV Meppen nicht verzichten. Diesmal ist die Partie allerdings nicht im Free-TV auf einem der Dritten Programme zu sehen. Die zeigen in der Regel nur Samstags-Partien, heute sind die „Aktuelle Stunde“ und die „Lokalzeit“ gesetzt. Bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen FSV Zwickau. Kommentator bei MagentaSport ist Julian Engelhard, die Moderation übernimmt Kamila Benschop. Die Vorberichte beginnen um 18.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Und sollte dieses Spiel gegen Meppen gewonnen werden, könnte man mit 23 Punkten im Gepäck doch ziemlich entspannt zum Auswärtsspiel zu den Münchner Löwen reisen, auch wenn RWE-Trainer Dabrowski davon (offiziell) nichts wissen will.

Rot-Weiss Essen gegen den SV Meppen heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

