Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen spielt an diesem Samstag beim SV Meppen. So können Sie das Drittliga-Spiel ab 14 Uhr live im TV und Stream sehen.

Es ist ein wichtiges Duell: Rot-Weiss Essen kann im Spiel am Samstag letzte Zweifel am Drittliga-Klassenerhalt beseitigen, der SV Meppen will die letzte Chance nutzen – und so die verrückte Saison doch positiv beenden?

Bei RWE gab es am Donnerstag etwas Unruhe, als bekannt wurde, dass der Vertrag von Publikumsliebling Felix Herzenbruch nicht verlängert wird. In einer Phase, in der RWE fast sicher vor dem Klasserhalt steht. Doch Vorsicht, auch der abgeschlagene SVM lebt noch, hat an den jüngsten zwei Spieltagen die Topteams 1. FC Saarbrücken (1:0) und Wehen-Wiesbaden (2:1) geschlagen. Die Meppener haben den letzten Platz verlassen, sie dürfen wieder leise hoffen. Als „Mysterium“ umschrieb Mittelfeldroutinier Willi Evseev die neue Stärke.

Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen live: Die Rahmendaten

Begegnung:SV Meppen - Rot-Weiss Essen

Datum: Samstag 6.5.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Hänsch-Arena (Meppen)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Meppen live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

RWE-Fans, die es am Sonntag nicht nach Niedersachsen zum Duell zwischen RWE und Meppen schaffen, müssen auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen FSV Zwickau nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, im WDR läuft „Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks, im NDR „Die Nordreportage: Wilde Pferde und Wacholder“. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE beim SV Meppen. Kommentator bei MagentaSport ist Gari Paubandt, die Moderation übernimmt Tobi Schäfer. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen gegen SV Meppen im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel gegen SV Meppen gibt es auch auf unserem Portal.

