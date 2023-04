Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen steht weiter unter Druck und empfängt am Sonntag den SV Waldhof Mannheim. So können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen.

Fußball Drittligist hat eine turbulente Woche hinter sich. Erst war RWE , auch wenn das Spie nur 1:2 endete. Dadurch rutschten die Essener wieder näher an die Abstiegsplätze heran. Vor dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Waldhof Mannheim liegt die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nur noch fünf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Und am Donnerstag platzte dann die Bombe, - so kurz vor einem wichtigen Spiel. Verzichten muss Dabrowski am Sonntag zudem auf Felix Herzenbruch (5. Gelbe Karte), Aurel Loubongo (Sprunggelenkverletzung), Felix Götze, Kevin Holzweiler und Björn Rother (Rotsperre). Allerdings ist Kapitän Felix Bastians zurück und wird sicherlich in die Startelf rücken, zumal durch Herzenbruch eine Position frei geworden ist.

Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim

SV Waldhof Mannheim Datum: Sonntag 16.04.2023

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Wettbewerb: 3. Liga

TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Waldhof Mannheim live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

RWE-Fans, die es am Sonntag nicht an die Hafenstraße zum Duell zwischen RWE und dem SV Waldhof schaffen, müssen auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen Mannheim nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, im WDR laufen mal wieder Folgen der Doku „Verrückt nach Meer“. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE bei Dynamo Dresden. Kommentator bei MagentaSport ist Markus Höhner, die Moderation übernimmt Thomas Wagner. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen gegen SV Waldhof Mannheim im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum RWE-Spiel gegen Waldhof Mannheim gibt es auch auf unserem Portal.

