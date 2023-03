Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV und im Stream: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen spielt am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Wehen Wiesbaden. Wir erklären, wie Sie das Spiel der 3. Liga live im TV sehen können.

Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage am vergangenen Spieltag beim 1. FC Saarbrücken ist Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr) gegen den nächsten Aufstiegsanwärter gefordert. Dann reist der Tabellenvierte SV Wehen Wiesbaden an die Hafenstraße. Es werden zwischen 15.000 und 16.000 Zuschauer erwartet, darunter 150 Gästefans aus Wiesbaden.

In der Englischen Woche haben die Rot-Weissen lediglich einen Punkt geholt gegen den VfL Osnabrück (1:1), so dass der Abstand zu den Abstiegsplätzen auf sechs Punkte geschrumpft ist. Verletzt ausfallen werden gegen den Tabellenvierten Björn Rother, Michel Niemeyer und Aurel Loubongo, der Problem am Sprunggelenk hat. Weshalb er auch schon nach zehn Minuten beim Testspiel unter der Woche gegen den niederländischen . Rother (Bänderverletzung) könnte vielleicht für Freiburg II in einer Woche schon wieder zur Verfügung stehen. „Ich glaube, dass wir das relativ schnell hinbekommen“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen – SV Wehen Wiesbaden

Rot-Weiss Essen – SV Wehen Wiesbaden Datum: Samstag, 25.03.2023

Samstag, 25.03.2023 Anstoß: 1 4 Uhr

4 Uhr Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Stadion an der Hafenstraße (Essen) Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga TV-Übertragung und Stream: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und SV Wehen Wiesbaden live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht nach Bayern ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht verzichten. Die Partie ist diesmal allerdings nicht im Free-TV zu sehen, im WDR läuft stattdessen die Dokuserie „Unsere eigene Farm“, das HR-Fernsehen zeigt die Talkshow „3 nach 9“. Bleibt also das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport. Der kostenpflichtige Streamingdienst überträgt alle Spiele der 3. Liga, auch RWE gegen Wiesbaden.

Kommentator bei MagentaSport ist Alexander Klich, die Moderation übernimmt Alexander Küpper. Die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels finden Sie hier.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SV Wehen Wiesbaden im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Schalke-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

Mehr News zu Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE