Rot-Weiss Essen hat ein Rasenproblem: So planen Uhlig und die GVE

Essen. Der Rasen im Stadion an der Hafenstraße ist einem schlechten Zustand. Rot-Weiss Essen hat einen Plan zur Verbesserung des Geläufs.

So richtig wohl haben sich die Gäste von Rot-Weiss Essen zuletzt nicht gefühlt. Zumindest nicht auf dem Untergrund im Stadion an der Hafenstraße. Am Samstag schimpfte Freiburg-II-Trainer Thomas Stamm nach dem 0:2 seiner Schützlinge in Essen darüber, dass das Spiel nach Dauerregen und dem schlechten Rasenzustand überhaupt angepfiffen wurde. Auch die RWE-Verantwortlichen um Marcus Uhlig wissen, dass der Boden in Essen in einem sehr schlechten Zustand ist.