Rot-Weiss Essen holt keinen Ersatz für Daniel Heber: Ein Fehler?

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen tätigt keinen Transfer am Deadline Day. Somit kommt auch kein externer Ersatz für Daniel Heber. Ein Pro & Contra.

Es blieb ruhig bei Rot-Weiss Essen am Deadline Day. Einen Transfer hatte der Fußball-Drittligist bereits am Montag getätigt. Offensivspieler Torben Müsel kommt von Borussia Mönchengladbach und . Der 23-Jährige wird von Trainer Christoph Dabrowski als "sehr variabler Spieler" beschrieben, "der uns in der Offensive noch einmal mehr Möglichkeiten gibt."