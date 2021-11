Rot-Weiss Essen im Ticker: Welchen Namen erhält das Stadion?

Essen. Der Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen soll einen neuen Stadionnamen bekommen. Die Verkündung hier im Live-Ticker.

An diesem Montag wird der neue Name des Stadions von Rot-Weiss Essen verkündet. Bereits am Samstag hatte RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig gesagt: "Wir sind total freudig angespannt. Wir lassen nächste Woche die Katze aus dem Sack. Man soll sich nicht selbst loben, aber ich glaube, dass wir da eine super Lösung gefunden haben und das sie sehr gut ankommen wird. Am Montag wird die Presse informiert, am Dienstag veranstalten wir einen Fanabend für 100 Personen und am Mittwoch stellen wir das alles noch einmal unseren Sponsoren vor."

Für 12.45 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Neben Uhlig werden auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen und Dirk Miklikowski, Geschäftsführer des Stadionbetreibers GVE, daran teilnehmen.

Von der Pressekonferenz berichten wir live:

