Rot-Weiss Essen in der WM-Pause gegen Lukas Podolski

Zumindest im Profifußball steht der letzte Spieltag vor der langen Winterpause an. Nächste Woche startet die WM in Katar. In letzten Folge fußball inside in diesem Jahr reden wir gleich zweimal über Gegner aus München. Schalke-Experte Andi Ernst redet mit Moderator Nils Halberscheidt über den anstehenden Besuch des FC Bayern in Gelsenkirchen. Unser RWE-Reporter Justus Heinisch hat die Infos zum anstehenden Auswärtsspiel gegen 1860 München und die Wünsche, die durch die Ungeschlagen-Serie der Essener bei einigen Fans aufgekommen ist.

Essen. Nach dem Spiel am Montag bei 1860 München geht es für Rot-Weiss Essen in die WM-Pause. In der Vorbereitung warten einige interessante Aufgaben.

Am kommenden Montag steht für Aufsteiger Rot-Weiss Essen das letzte Spiel eines sehr erfolgreichen Jahres 2022 an. Ab 19 Uhr ist RWE bei 1860 München zu Gast, ein echtes Traditionsduell zum Jahresabschluss. Anschließend geht es für die Essener wie für alle anderen Profiteams auch in die lange WM-Pause. Nach einigen Leistungstests werden die RWE-Profis drei Wochen frei bekommen.

Anders als üblich nehmen die Essener vor dem Jahreswechsel die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Trainingsauftakt an der Hafenstraße ist der 8. Dezember. Ein Winter-Trainingslager wird die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski nicht beziehen. Dafür sind einige interessante Termine in der Vorbereitung geplant - auch unter dem Hallendach.

Rot-Weiss Essen: Hallenturnier mit HSV, KSC und Lukas Podolski

Am 8. Januar (Sonntag, 12:30 Uhr) nimmt Rot-Weiss Essen wie schon im Jahr 2020 an einem Hallenturnier in Gummersbach teil und trifft dort auf sehr attraktive Gegner. Neben den beiden Regionalligisten 1. FC Kaan-Mareinborn und Blau-Weiß Lohne haben die Zweitligisten Hamburger SV und Karlsruher SC ihre Teilnahme zugesichert. Ebenfalls mit dabei: Der polnische Erstligist Gornik Zabrze mit dem deutschen Rio-Weltmeister Lukas Podolski.

In seinem Heimatort lässt der frühere Nationalstürmer seine große Karriere ausklingen. Zuletzt machte Podolski mit einem sensationellen Tor aus rund 50 Metern auf sich aufmerksam. Sein Treffer wurde zum Internet-Hit.

Stop that Podolski. pic.twitter.com/CWNCO047ck — Stop That Football (@stopthatfooty) November 5, 2022

Ein Testspiel, das draußen auf dem Rasen ausgetragen wird, steht bereits fest. Am 17. Dezember (13 Uhr) kommt Zweitligist SC Paderborn an die Essener Hafenstraße. Weitere Begegnungen seien derzeit in Planung. In der 3. Liga geht es für RWE am 14 Januar mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC weiter.

