Rot-Weiss Essen ist gut unterwegs, aber längst nicht am Ziel

Essen. Zweiter Heimsieg in Folge für Rot-Weiss Essen, wieder ein Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten. Der Klassenerhalt rückt näher. Ein Kommentar.

Singen, Tanzen und Applaus - natürlich waren sie am Sonntag mal wieder bestens gelaunt an der Hafenstraße. So ein Sieg tut immer gut, erst recht vor eigenem Publikum. In dieser Hinsicht hat Rot-Weiss Essen den Anhang in der 3. Liga ja nicht gerade verwöhnt im vergangenen Jahr. Zwei Dreier holte der Unentschieden-König in der Hinrunde zu Hause, zwei Dreier sind es schon jetzt in diesem Jahr. Auch so lässt sich die gestiegene Stabilität ausdrücken.