Rot-Weiss Essen: Marius Kleinsorge? Für Dabrowski kein Thema

Essen. Rot-Weiss Essen befindet sich aktuell in Niedersachsen auf Testspiel-Reise. Mit dabei ist auch Marius Kleinsorge, der sich bei RWE fit hält.

Marius Kleinsorge durfte beim 5:0-Sieg der Essener gegen Kickers Emden nur zuschauen. Am Samstag soll er aber im Spiel gegen eine Rheiderland-Auswahl (16 Uhr) zum Einsatz kommen. Ab Montag war es das dann für ihn bei Rot-Weiss Essen.

Letzten Tage bei RWE

"Marius wird am Samstag zum Einsatz kommen. Er ist ein guter Junge, der charakterlich ins Team passt. Deshalb habe ich auch zugestimmt, als er mit der Bitte auf uns zu kam, zwei Wochen am Mannschaftstraining teilnehmen zu dürfen. Die laufen jetzt langsam ab. Ab der kommenden Woche wird er nicht mehr bei uns sein", erklärt Essens Trainer Christoph Dabrowski.

Der 43-jährige Dabrowski, der am 1. Juli seinen 44. Geburtstag feiert, ergänzt zur Personalie Kleinsorge: "Wir sind auf Marius Positionen stark besetzt. Ich sehe ihn da nicht besser als unsere Leute. Deshalb würde eine Verpflichtung gar keinen Sinn ergeben. Er steht ja noch bis zum 30. Juni 2023 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, sodass er sich erstmal auch keine Sorgen machen muss. Er ist ein einwandfreier Charakter und ein guter Fußballer. Er wird schon eine interessante Aufgabe finden."

Mehr News zu Rot-Weiss Essen:

Marius Kleinsorge war in der vergangenen Rückrunde vom 1. FC Kaiserslautern an Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen ausgeliehen. In 16 Pflichtspieleinsätzen konnte der Offensivspieler sieben Tore erzielen und vier weitere vorbereiten. Trotz Vertrags bis Sommer 2023 spielt er beim Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern keine Rolle mehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE