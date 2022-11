Rot-Weiss Essen: Medizinischer Notfall überschattet Meppen-Spiel - "Schockmoment"

Essen. Rot-Weiss Essen spielt gegen den SV Meppen nur 0:0. Nach dem Spiel wurde über einen dramatischen Vorfall vor der Halbzeit gesprochen.

Das Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Meppen musste am Mittwochabend in der 38. Minute unterbrochen werden. Der Grund: ein Notfall. Eine Ordnerin musste medizinisch behandelt werden. Sie sei bewusstlos geworden, sagte Marcus Uhlig nach der Partie. „Gott sei Dank ist es gut ausgegangen, die Dame ist bei Bewusstsein aus dem Stadion transportiert worden“, so der Vorstandsvorsitzende von RWE.