Rot-Weiss Essen: Mit Felix Götze im Derby gegen MSV Duisburg? Entscheidung ist gefallen

Essen. Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg fiebern dem Derby entgegen. Eine wichtige Personalfrage auf RWE-Seite ist auch beantwortet.

"Es ist ein bisschen komplizierter als ein Muskelfaserriss. Aber ich bin da optimistisch. Das Derby gegen Duisburg ist das Ziel. Da will ich wieder dabei sein", sagte Felix Götze noch in der Halbzeitpause beim 1:1-Remis in Paderborn gegen Verl

Rund zwei Wochen später die große Erleichterung bei Rot-Weiss Essen: Wie RevierSport erfuhr, nahm der 24-jährige Götze am Donnerstag an der 11-Uhr-Einheit teil - im Mannschaftstraining, im vollem Umfang. Es ist stark davon auszugehen, dass der offensive Mittelfeldspieler nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie zurück in die Startelf von Trainer Christoph Dabrowski für das Drittliga-Derby am Sonntag gegen den MSV Duisburg zurückkehren wird.

Götze erzielte in zehn Drittliga-Begegnungen zwei Tore für RWE und war immer wieder für einen Geistesblitz gut. Er hat dem RWE-Spiel in den letzten Wochen sichtlich gefehlt.

Neben Götze hat dann Dabrowski natürlich eine weitere Alternative in der Hinterhand. Denn auch der jüngste Winter-Zugang trainiert fleißig mit der Mannschaft mit und will sich natürlich auch für einen Startelf-Platz empfehlen.Nur Sandro Plechaty und Michel Niemeyer stehen RWE-Coach Christoph Dabrowski nicht zur Verfügung.

Rot-Weiss Essen: Qual der Wahl für Trainer Christoph Dabrowski

Mit Spielern wie Thomas Eisfeld, Felix Götze, Torben Müsel, aber auch Cedric Harenbrock, der mit den Hufen scharrt und wieder in den Kader zurück will, hat Dabrowski die Qual der Wahl vor dem MSV-Derby am Sonntag (5. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker).

Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg ist seit Wochen ausverkauft. 19.000 Zuschauer, davon 2500 Fans aus Duisburg, werden am Sonntag im Stadion an der Hafenstraße das Drittliga-Duell zwischen dem 13. (RWE) und 12. MSV) der Tabelle verfolgen.

