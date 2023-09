Rot-Weiss Essen muss wochenlang auf Eisfeld verzichten

Essen. Thomas Eisfeld verletzte sich im Testspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim. Rot-Weiss Essen teilte nun die Diagnose mit.

In der Länderspielpause konnte sich Drittligist Rot-Weiss Essen nicht mit Ruhm bekleckern. Im Testspiel bei der U23 der TSG Hoffenheim aus der Regionalliga Südwest gab es am Ende ein 1:5. Neben dem Spiel verlor RWE dazu auch einen wichtigen Akteur, wie der Verein nun bestätigte.

Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld, der sich bereits früh in der Partie am Fuß verletzte und den Platz nach nur zwölf Minuten wieder verlassen musste, hat sich einen Teilriss der Syndesmose und eine Innenbandzerrung zugezogen.

Damit wird Eisfeld seinem Trainer Christoph Dabrowski voraussichtlich vier bis fünf Wochen fehlen. Gegen Preußen Münster hatte der 30-Jährige nach Einwechslung den 1:0-Siegtreffer erzielt, stand in drei Spielen der Saison in der Startelf. Diese Option wird Dabrowski nun vorerst fehlen.

RWE-Spiel im Niederrheinpokal terminiert

In Eisfelds Ausfallzeit fällt für RWE auch die nächste Runde im Niederrheinpokal. Der Gegner für die Essener wird der Oberligist SC St. Tönis sein. Dieses Spiel wurde nun auch terminiert. Am Mittwoch, den 27. September um 19 Uhr, wird das Spiel in Tönisvorst angepfiffen werden.

Am kommenden Wochenende steht für Rot-Weiss Essen die nächste Aufgabe in der 3. Liga an. Am Samstag (16. September, 14 Uhr) empfängt RWE den SSV Jahn Regensburg an der Hafenstraße. (rs)

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Peljhan-Millionen weg – jetzt muss Rot-Weiss Essen selbst liefern.

Rot-Weiss Essen in der Analyse: Fünf Gründe für den guten Saisonstart.

Überragende Quote, Profidebüt: Futkeu startet in Frankfurt durch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE