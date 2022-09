Rot-Weiss Essen: Nächster Gegner 1. FC Saarbrücken feiert Schützenfest

Essen. Rot-Weiss Essen bleibt nach der Niederlage in Osnabrück über dem Strich. Der nächste Gegner Saarbrücken gewinnt klar, Elversberg Tabellenführer.

Achter Spieltag in der 3. Liga. Und an der Spitze geht die spektakuläre Show der SV Elversberg weiter. Der Regionalliga-Aufsteiger gewann auch das Spitzenspiel gegen 1860 München - und das mit 4:1. Elversberg grüßt nun von der Spitze der Liga und verdrängte die Löwen auf den zweiten Platz. Bereits zur Pause war beim Stand von 3:0 alles klar. Hut ab für die bisherige Leistung.

Rot-Weiss Essen: Nächster Gegner Saarbrücken ungeschlagen

Ebenfalls zur Pause auf der sicheren Seite: Der 1. FC Saarbrücken, nächster Gegner von Rot-Weiss Essen, der beim Aufsteiger aus Bayreuth mit 3:0 in die Kabine ging, am Ende stand ein 6:0 auf der Anzeigetafel. Die Saarbrücker bleiben nach der 1860-Pleite in Elversberg als einzige Mannschaft ungeschlagen und haben sich für RWE warmgeschossen. Durch den Sieg kletterte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat, die erst vier Gegentreffer kassierte, auf den dritten Platz.

Verlierer in der oberen Hälfte war der SV Waldhof Mannheim mit Trainer Christian Neidhart. Durch die 0:1-Niederlage in Ingolstadt steht der SVW schon sechs Punkte hinter den ersten beiden Plätzen. Auch Viktoria Köln musste nach den 90 Minuten erstmal durchatmen, denn ein 2:0-Vorsprung gegen den Halleschen FC reichte nicht zum Heimsieg. Am Ende gab es ein 2:2.

Alle Brennpunkte zu Rot-Weiss Essens 0:1 in Osnabrück:

Die Teams aus der oberen Hälfte gewannen in der Mehrzahl, bedeutet auch, für Teams aus dem Keller gab es nicht viel zu holen. Nach dem 0:1 von RWE in Osnabrück vom Freitag ging auch Bayreuth leer aus. Und da der BVB II gegen den Aufsteiger VfB Oldenburg zuhause eine bittere 1:2-Pleite kassierte, bleibt RWE vor dem Sonntag über dem Strich. Sollte Aue allerdings das Kellerduell gegen Zwickau gewinnen, stünde Essen auf dem ersten Abstiegsplatz. Auch Verl hat am Montag (19 Uhr) gegen den SV Meppen noch die Chance, an RWE vorbeizuziehen.

Am Sonntag (13 Uhr) muss der MSV Duisburg zuhause gegen Dynamo Dresden ran. Mit einem Sieg könnte der MSV auf den sechsten Platz springen.

