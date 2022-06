Rot-Weiss Essen: Nowak schließt weiteren Transfer nicht aus

Essen. Rot-Weiss Essen sieht sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga gut aufgestellt. Sportdirektor Jörn Nowak sprach bei der JHV über die neue Saison.

Demütig geht der Aufsteiger Rot-Weiss Essen die neue Herausforderung in der Dritten Liga an, aber der Ehrgeiz an der Hafenstraße ist weiterhin ungebrochen. „Unser Weg ist noch nicht zu Ende, sondern hat gerade erst begonnen“, verkündete der RWE-Sportdirektor Jörn Nowak auf der Mitgliederversammlung in der Messe Essen, die vor 362 stimmberechtigten Gästen so harmonisch wie selten zuvor verlief.