Rot-Weiss Essen: RWE zeigt vor 10.000 Fans starke Reaktion

Essen. Mit dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II gelang RWE ein Befreiungsschlag. Oder? Darüber diskutieren wir in unserem RWE-Talk.

Die Achterbahnfahrt geht weiter. Mit 2:1 (1:0) setzte sich Rot-Weiss Essen bei der U23 von Borussia Dortmund durch und reagierte auf die Klatschen gegen Unterhaching und Verl und auf die Freistellung von Felix Bastians. In "Vonne Hafenstraße" spricht Moderatorin Kira Alex mit den RWE-Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch über die Partie am Freitagabend und das Bastians-Aus.

Torben Müsel (r.) traf zum 2:1 für Rot-Weiss Essen in Dortmund. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Dass RWE derart zurückschlägt nach allem, was auf das Team eingeprasselt war, hätten beide nicht gedacht. Für Heinisch sind die Fans ein wichtiger Faktor gewesen. Wohl über 10.000 Essener waren am Freitagabend in Dortmund. "Ich war gespannt, wie die Stimmung sein wird, da noch in der Vorwoche einige Fans gepfiffen hatten und das Stadion vorher verließen", sagt er. Ein Schulterschluss seien die 90 Minuten beim BVB für ihn gewesen.

Wilhelm war vor allem von Lucas Brumme überzeugt. "Unter vielen Guten war er der Primus", so der Reporter über den Linksverteidiger, der das 2:1-Siegtor durch einen starken Lauf vorbereitete. Auch Mustafa Kourouma überzeugte ihn - ein Lob für Trainer Christoph Dabrowski, der dem Youngster das Vertrauen schenkte. "Es ist nicht das erste Mal, dass er performte, als er ins kalte Wasser geworfen wurde", meint Heinisch. Und Felix Bastians? Man müsse mal fragen, wer ihn am Freitag vermisst hat, sagt Wilhelm. Eigentlich niemand: Andere, darunter der neue Kapitän Vinko Sapina, füllten das Vakuum, dass Bastians hinterließ - fürs Erste.

Der neue RWE-Kapitän am Ball: Vinko Sapina. Foto: Tillmann/Funke Foto Services

Das war der erste Schritt, der ist getan: Nun, da ist sich das Trio einig, muss RWE Konstanz in seine Auftritte hineinbekommen. Auf und Ab ging es in den vergangenen Wochen. Gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 22. Oktober) sollte Rot-Weiss Essen an die Leistung in Dortmund anknüpfen, sonst ist der Dreier nichts wert.

Im Talk sprechen Alex, Wilhelm und Heinisch zudem über Startelfdebütant Leonardo Vonic. Zu sehen ist "Vonne Hafenstraße" auf waz.de, nrz.de, reviersport.de und youtube.com. Bei Fragen können Sie sich gern per Mail bei uns melden: vonnehafenstraße@funkemedien.de. Viel Spaß beim Zuschauen!

