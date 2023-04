Rot-Weiss Essen - SC Freiburg II: 3. Liga heute im Live-Ticker

Essen. Rot-Weiss Essen empfängt heute das Spitzenteam SC Freiburg II. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Ganz egal, ob Rot-Weiss Essen im Keller stand, ob Rot-Weiss Essen fast einen zweistelligen Vorsprung auf die Abstiegsränge hatte, die Tabelle hat ihn noch nie getäuscht. Christoph Dabrowskis Mantra blieb dasselbe – und bleibt es auch. „Abgerechnet wird nach 38 Spieltagen“, sagt der RWE-Trainer. .

Aber die Tabelle, sie lügt bekanntlich auch nicht. Und vor dem Spiel gegen Freiburgs U23 an diesem Samstag (14 Uhr) spricht das Tableau für die Breisgauer. Zweiter sind sie, die Bubis des SCF, die es faustdick hinter den Ohren haben. Das Durchschnittsalter des Kaders beträgt 21,4 Jahre – das der Essener 26 Jahre. Erfahrung ist offenbar nicht alles, die Freiburger sind seit zwölf Spielen ungeschlagen.

RWE hingegen schiebt Frust. Vier Mal in Serie gelang kein Sieg (drei Niederlagen, ein Remis) mehr in der Dritten Liga - auch Trainer Dabrowski steht unter Druck. Heute soll die Wende her.

Christoph Dabrowski und Rot-Weiss Essen haben seit vier Liga-Spielen nicht mehr gewonnen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

