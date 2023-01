Rot-Weiss Essen schlägt auf dem Transfermarkt zu: Verstärkung von Bundesliga-Reserve

Essen. Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat in dieser Winter-Transferperiode bislang zwei Spieler verliehen. Nun ist auch der erste Zugang fast fix.

"Es kann noch etwas, muss aber auch nichts passieren", sagte Jörn Nowak, Sportchef von Rot-Weiss Essen, am Sonntagmorgen gegenüber dieser Redaktion. Am Sonntag passierte, zumindest offiziell, nichts mehr. Doch nach unseren Informationen hat sich RWE hinter verschlossenen Türen mit einem Spieler über einen Wechsel an die Hafenstraße geeinigt. Am Montag soll dieser Akteur dann auch offiziell beim Fußball-Drittligisten vorgestellt werden. Vorausgesetzt: Der Medizincheck wird erfolgreich absolviert.