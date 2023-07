Rot-Weiss Essen: Schon fast 10.000 Dauerkarten sind verkauft

Essen. Rot-Weiss Essen kratzt an der Marke von 10.000 verkauften Dauerkarten. Viele sind nicht mehr erhältlich.

In der letzten Saison in der 3. Liga hatte Rot-Weiss Essen einen Zuschauerschnitt von 16.448 Besuchern pro Partie.

Ähnlich dürfte das auch in der kommenden Spielzeit sein, der Verein gab bereits bekannt, dass in der Summe 11.907 Dauerkarten verkauft werden, danach wird der Verkauf gestoppt.

9500 dieser Dauerkarten wurden bereits verkauft. Bisherige Dauerkarten-Inhaber können ihr Ticket noch bis Montagabend (10. Juli, 18 Uhr) verlängern.

Wer ein Saisonticket hat, der hat auch ein exklusives Vorkaufsrecht für die DFB-Pokal-Partie gegen den Hamburger SV. Wer seine Jahreskarte nicht verlängert, verzichtet auf den Vorzug.

Mitgliederverkauf startet am Dienstag

Dauerkarten, die bis Montag nicht verlängert werden, stehen dann anderen Anhängern zum Verkauf. Von Dienstag (11. Juli, 10.00 Uhr) bis Mittwoch (12. Juli, 20.00 Uhr) haben Vereinsmitglieder, die noch keine Dauerkarte haben, die Chance, ihr Saisonticket zu erwerben.

Sollte auch danach die Zahl von 11.907 noch nicht erreicht sein, würde ein freier Verkauf starten, zu dem RWE noch gesondert informieren würde.

Das erste Heimspiel der Essener findet gegen Erzgebirge Aue statt. Gegen Aus gab es in der letzten Saison den ersten Heimsieg. Bereits im zweiten Heimspiel wird es richtig voll werden an der Hafenstraße, wenn Aufsteiger Preußen Münster sich im Stadion an der Hafenstraße vorstellt.

Die RWE-Sommervorbereitung im Überblick:

• Sa., 15. Juli, 16.00 Uhr: Testspiel FC Gütersloh (Heidewaldstadion)

• Mi., 19. Juli, Ort und Uhrzeit offen: Testspiel Teutonia Ottensen

• Sa., 22. Juli, 13.00 Uhr: Testspiel Eintracht Braunschweig (EINTRACHT-Stadion)

• Mi., 26. Juli, 19.00 Uhr: Testspiel DJK Adler Union Frintrop (Sportpark am Hallo)

• Sa., 29. Juli: Testspiel geplant

• Fr., 04. – So., 06. August: 1. Spieltag 3. Liga

• So., 13. August, 13 Uhr: DFB-Pokal, 1. Runde gegen den Hamburger SV (Stadion an der Hafenstraße)

