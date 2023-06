Rot-Weiss Essen: Sechser vom 1. FC Saarbrücken soll kommen

Essen. Rot-Weiss Essen geht in die Transfer-Offensive. Nach Vinko Sapina (SC Verl) soll ein weiterer defensiver Mittelfeldspieler geholt werden.

Nach dem ersten Zugang Vinko Sapina, der für 40.000 Euro aus seinem Vertrag beim SC Verl herausgekauft wurde und ab dem 1. Juli für den Drittligisten Rot-Weiss Essen spielen wird, hat RWE den nächsten Spieler auf dem Zettel.

Wie Sapina ist auch dieser Mann im zentralen Mittelfeld aktiv. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung und dieser Redaktion steht Dave Gnaase vom 1. FC Saarbrücken auf der Wunschliste der Essener.

Rot-Weiss Essen: Dave Gnaase "ein interessanter Spieler"

Wie unsere Redaktion erfuhr, liegt dem 26-Jährigen auch ein unterschriftsreifer Vertrag über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison vor. "Ich bleibe dabei und werde mich an keinen Spekulationen beteiligen. Ich kann nur sagen, dass er ein interessanter Spieler ist", sagt RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann gegenüber dieser Redaktion.

Dave Gnaase (l.) steht bei Rot-Weiss Essen auf dem Zettel. Foto: Getty

Doch Gnaase, der in der vergangenen Serie für den Tabellen-Fünften Saarbrücken 33 (zwei Tore, eine Vorlage) von 38 möglichen Ligaspielen absolvierte, steht auch bei anderen Klubs auf dem Zettel.

Nach unseren Informationen sind auch der zukünftige Zweitliga-Klub VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig an Gnaase interessiert. Und: Auch Saarbrücken will den auslaufenden Vertrag des ehemaligen KFC-Uerdingen-Spielers unbedingt verlängern. Rüdiger Ziehl sagte zur "Bild": "Wir sind schon lange dran an einer Verlängerung, und ich denke, dass es noch diese Woche Klarheit darüber geben kann."

Brennpunkte und News bei Rot-Weiss Essen

.

.

.

.

.

Bleibt abzuwarten, wie sich Gnaase in den nächsten Tagen entscheiden wird. Jedoch ist eine Entscheidung erst nach dem Wochenende zu erwarten. Denn bis dahin will zumindest Rot-Weiss Essen keinen weiteren Zugang präsentieren. Erst nach dem Pokalfinale (Samstag, 16.15 Uhr) gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Rot-Weiss Essen: Rother und Fandrich müssen sich steigern - Fröde ist kein Thema

Fakt ist, dass RWE nach Sapina einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler sucht. Das bedeutet für Spieler wie Björn Rother oder Clemens Fandrich, dass sie sich deutlich steigern müssen, um in der neuen Saison eine wichtige Rolle im Mittelfeld-Zentrum der Essener zu spielen. Lukas Fröde (Hansa Rostock), der auch mit RWE in Verbindung gebracht wurde, ist hingegen kein Thema mehr. Der FC Ingolstadt lockt Fröde laut "Bild" mit einem Vier-Jahres-Vertrag.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE