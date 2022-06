Rot-Weiss Essen: So gut ist der neue Mittelfeld-Chef Björn Rother

Essen. Rot-Weiss Essen hat nach dem Aufstieg Björn Rother verpflichtet. Der Mittelfeldmann bringt viel Erfahrung und Qualität mit. Eine Datenanalyse.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga suchte Rot-Weiss Essen in diesem Sommer Verstärkung für das defensive Mittelfeld - und wurde in Björn Rother fündig. Der 25-Jährige wechselte von Hansa Rostock an die Hafenstraße und kann immerhin schon auf 130 Drittliga- und 40 Zweitliga-Einsätze verweisen. Rother ist so etwas wie der bisherige Königstransfer der Essener. Ärgerlicherweise verletzte sich der gebürtige Rheinländer , eine Diagnose steht noch aus. Trainer Christoph Dabrowski geht nicht davon aus, dass sein Neuzugang länger fehlt. Nichtsdestotrotz blicken wir in Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner "Createfootball" einmal auf das Spielerprofil Rothers und dessen Stärken. Lesen Sie hier unsere ausführliche Daten-Analyse zum neuen RWE-Profi Björn Rother.