Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden: 3. Liga heute im Live-Ticker

Essen. Rot-Weiss Essen empfängt Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden. Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Live-Ticker.

Schwierige Aufgabe für Rot-Weiss Essen: Im Heimspiel gegen Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden geht es heute (14 Uhr) darum, die positive Heimserie aus elf ungeschlagenen Partien fortzuführen und selbst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Essens Trainer Christoph Dabrowski fordert einen mutigen Auftritt.

"Es kommt auf unsere Überzeugung und Ausstrahlung an, wie wir in das Spiel gehen. Wenn man es mal mit einer Metapher erklärt: Die Mannschaft ist das Streichholz und muss das Feuer zum Zünden bringen. Damit meine ich die Fans und das Stadion. Der Impuls muss immer von uns kommen. Wir können mit Selbstvertrauen in ein Heimspiel reingehen – egal, gegen welchen Gegner. Dann können wir an der Hafenstraße packende Spiele liefern und einen Gegner so unter Druck setzen, dass er spürt, was für eine Wucht hier vorhanden ist. Das wird unser Ziel sein", meint Dabrowski.

Besonders aufpassen muss der Aufsteiger dabei auf Wehen-Torjäger Benedict Hollerbach. Der 21-Jährige ist der klare Unterschiedsspieler in der Offensive der Gäste und mit 14 Saisontoren – hinter Dresdens Ahmet Arslan (16) – der zweitbeste Torschütze der 3. Liga. In diesem Jahr hat der schnelle Mittelstürmer bereits acht Treffer erzielt, darunter zwei Dreierpacks. (fs)

